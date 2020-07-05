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Velutina para una piel fresca y suave

Hoy da nombre a una avispa que trae de cabeza a los apicultores gallegos, pero hace cien años eran unos polvos para el cutis e incluso una tela aterciopelada

| etiquetas: velutina , cosmética , polvos de arroz , etimología
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