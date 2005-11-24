Veinte años sin Miyagi: el legado de Pat Morita más allá de 'Karate Kid'

Han pasado ya veinte años desde que el 24 de noviembre de 2005 nos dejara Noriyuki "Pat" Morita, pero su figura sigue siendo inseparable del imaginario popular gracias a su icónico papel del señor Miyagi. El actor comenzó en el mundo del espectáculo en los 70, primero como cómico de stand-up y, más tarde, con pequeños papeles en televisión. Fue en 1984 con Karate Kid, en la que interpreta a un maestro de karate, lo convirtió en una leyenda. Pero, más allá de "dar cera y pulir cera", Morita tuvo una vida intensa, tan fascinante como conmovedora.