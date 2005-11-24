edición general
10 meneos
46 clics
Veinte años sin Miyagi: el legado de Pat Morita más allá de 'Karate Kid'

Veinte años sin Miyagi: el legado de Pat Morita más allá de 'Karate Kid'

Han pasado ya veinte años desde que el 24 de noviembre de 2005 nos dejara Noriyuki "Pat" Morita, pero su figura sigue siendo inseparable del imaginario popular gracias a su icónico papel del señor Miyagi. El actor comenzó en el mundo del espectáculo en los 70, primero como cómico de stand-up y, más tarde, con pequeños papeles en televisión. Fue en 1984 con Karate Kid, en la que interpreta a un maestro de karate, lo convirtió en una leyenda. Pero, más allá de "dar cera y pulir cera", Morita tuvo una vida intensa, tan fascinante como conmovedora.

| etiquetas: noriyuki morita , pat morita , karate kid , señor miyagi
9 1 2 K 107 cultura
2 comentarios
9 1 2 K 107 cultura
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Murió el 24/11/2005 en las Vegas.
0 K 20
#2 vituwaf
Karate Kid es una de esas pocas películas que recuerdas toda la vida.
0 K 7

menéame