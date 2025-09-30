Vecinos denuncian el descontrol en la iglesia de San Antón del Padre Ángel: "Los mendigos delinquen, mantienen relaciones sexuales en la calle y tienen al barrio atemorizado"

Lo que empezó como un bonito proyecto solidario que todo el mundo vio con buenos ojos se ha convertido en una pesadilla para los vecinos, trabajadores y comerciantes del barrio de Chueca. Tráfico de drogas, robos en supermercados, peleas diarias, visitas constantes de la Policía, orines y defecaciones en la calle, relaciones sexuales en espacios públicos, amenazas constantes... Los vecinos observan impotentes el deterioro de la convivencia con las personas sin hogar que acuden a la iglesia de San Antón, que gestiona el Padre Ángel.