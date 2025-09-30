edición general
Vecinos denuncian el descontrol en la iglesia de San Antón del Padre Ángel: "Los mendigos delinquen, mantienen relaciones sexuales en la calle y tienen al barrio atemorizado"

Lo que empezó como un bonito proyecto solidario que todo el mundo vio con buenos ojos se ha convertido en una pesadilla para los vecinos, trabajadores y comerciantes del barrio de Chueca. Tráfico de drogas, robos en supermercados, peleas diarias, visitas constantes de la Policía, orines y defecaciones en la calle, relaciones sexuales en espacios públicos, amenazas constantes... Los vecinos observan impotentes el deterioro de la convivencia con las personas sin hogar que acuden a la iglesia de San Antón, que gestiona el Padre Ángel.

#7 Leon_Bocanegra
Este es el famoso padre Ángel al que tanto odia Federico Jiménez Losantos?
#10 Asimismov
#7 es que es no es un cura caritativo es un cura solidario y eso duele.
#14 kaos_subversivo
#7 juraría que es otro. Este creo que es el parroco de la iglesia de san anton (famosa por bendecir a los animales el dia de san anton) desde hace muchos años.
Pero no me hagas mucho caso

Edit: si, es el que odia, el de mensajeros de la paz
#4 SeñorPresunciones
Joder, cristianos quejándose de que el párroco es cristiano y hace cosas que haría Jesús.
#1 granwyo
Una mala gestión afecta y tiene consecuencias nefastas no solo para los vecinos y comerciantes, sino también para las personas sin hogar que saben convivir. No los olvidemos y a ver si lo solucianan pronto.
#13 mcfgdbbn3
#1: Lo que ocurre fuera de la iglesia es responsabilidad de la Policía Municipal y los jueces.
#6 Andreham
"Quíteme a esos pobres indeseables de ahí que me molesta las vistas de la bonita Iglesia de nuestro señor Jesucristo, Viva la Virgen, Viva Cristo Rey!"
#3 madeagle
Pero las intenciones eran buenas, asi que no puede haber efectos colaterales negativos
#5 Fumanchu
#3 El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
#9 madrideste
Lo de la iglesia de San Antón es una vergüenza y el padre Ángel es una estrellla de la tele que no está bien de la cabeza. A ver si alguna vez se investiga a este señor. Si quieres hacer obra social que la haga bien, que los vecinos y personas normales no tienen que pagar por ello y que sus barrios se conviertan en un lodazal. Asi empezaron en las ciudades de norte america y ahora no hay dios que las remedie.

#3 Es sarcasmo me imagino.
#11 Vespas
Paso por ahí literalmente todos los días y jamás he visto una sola pelea. Nunca. El propio video de la noticia demuestra que las hay, cierto, pero sin duda debe ser algo bastante puntual. De ahí a "pesadilla" o a que "todo el barrio está atemorizado" sinceramente creo que es exagerar un poco (no sé si habrá algún motivo detrás).
#12 CarlosSanchezDiaz
#11 serán cosas del inmundo, va negativo al canto.
Gracias
#8 madrideste
No se si es cura o no, o si ejerce como tal en nombre de la Iglesia. Lo que si está claro es que no deja de ser más que otro demagogo narcisista que comulga con cierta ideología y cuelga pinturas de su cara en los muros de algunos edificios como si se creyera la reencarnación de algún ente supremo. Asi empezaron en las ciudades de norte america y ahora no hay dios que las remedie.
#2 vGeeSiz
No les habrán dado sus correspondientes charlas y claro, pasa lo que pasa
menéame