El vaticinio de Quiñones antes del verano negro de incendios en Castilla y León: "No parece año de eventos catastróficos"

En el arranque de la temporada alta de incendios, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León aseguró que los peores fueron se producían "no se sabe por qué, la naturaleza, dios si existe o lo que sea" y razonó que "un año de lluvias importantes es bueno, genera mucha humedad".
Exactamente eso es lo que me decían técnicos forestales y expertos en el tema a principios de verano.
Tal vez los patrones previos no están adaptados a las nuevas condiciones, y no cuentan con olas de calor tan largas y ya desde junio.
