edición general
18 meneos
18 clics
El vaticinio de Quiñones antes del verano negro de incendios en Castilla y León: "No parece año de eventos catastróficos"

El vaticinio de Quiñones antes del verano negro de incendios en Castilla y León: "No parece año de eventos catastróficos"

En el arranque de la temporada alta de incendios, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León aseguró que los peores fueron se producían "no se sabe por qué, la naturaleza, dios si existe o lo que sea" y razonó que "un año de lluvias importantes es bueno, genera mucha humedad".

| etiquetas: vaticinio , quiñones , verano , negro , cyl , año , sin , catástrofes
15 3 0 K 148 actualidad
9 comentarios
15 3 0 K 148 actualidad
silvano.jorge #5 silvano.jorge *
#4 juez, subdelegado de gobierno, delegado de gobierno y consejero de medio ambiente desde hace 10 añitos... La abogacía te prepara para cualquier trabajo, te prepara para defender cualquier cosa aunque sea indefendible.
3 K 40
silvano.jorge #2 silvano.jorge
Mucha lluvia genera mucho combustible... Gobernados por ignorantes.
1 K 18
#4 juanac
#2 qué currículum tendrá este pollo?
0 K 10
powernergia #6 powernergia
#2 “un año de lluvias importantes es bueno, genera mucha humedad”

Exactamente eso es lo que me decían técnicos forestales y expertos en el tema a principios de verano.
Tal vez los patrones previos no están adaptados a las nuevas condiciones, y no cuentan con olas de calor tan largas y ya desde junio.

#3 #4
0 K 13
reithor #1 reithor
El evento catastrófico es su legislatura. Vaya tela.
0 K 12
pitercio #9 pitercio
El título de "preparao" de honor está muy difícil, va a haber que dividir el premio entre 50.
0 K 12
mariKarmo #7 mariKarmo
La palabra de un inútil y un inepto no vale para nada.
0 K 11
#8 Albarkas
Como profeta tampoco vale una mierda.
0 K 11
tetepepe #3 tetepepe
Son listísimos estos fachas, me gustaría ver su coeficiente intelectual y compararlo con el de un chimpancé.
0 K 7

menéame