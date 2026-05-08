Vasili Alexéiev, de la mina a la halterofilia; ni envenenándolo cinco veces pudieron con él

Gigante de la halterofilia soviética, campeón olímpico, minero, poeta secreto y superviviente de las intrigas de la URSS, Vasili Alexéiev fue mucho más que “el hombre más fuerte del mundo”. Mientras levantaba toneladas de hierro para gloria del sistema soviético, acumulaba historias de cárceles, sabotajes, vodka, literatura rusa y conspiraciones internas que terminaron convirtiendo su vida en una de las biografías más extraordinarias y contradictorias del deporte del siglo XX.