Varios países más reconocen a Palestina y a Feijóo le tienen que estar pitando los oídos: "UK es la nueva Kale Borroka"

"No comparto la decisión de Sánchez", "es más perjudicial para los palestinos que beneficioso", "vamos a empoderar a Hamás", "¿todos están equivocados excepto el señor Sánchez?". Son algunas de las palabras de Alberto Núñez Feijóo en mayo de 2024, ante la aprobación del reconocimiento de Palestina por el Gobierno Español. Bueno, pues este domingo Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia se han sumado a la lista de países que reconocen oficialmente el Estado palestino.