Varios colegios madrileños denuncian presiones por parte del gobierno de Ayuso por mostrar apoyo a Palestina

Palestina, afirman haber recibido órdenes de eliminar los símbolos de apoyo a Palestina desde del gobierno de la Comunidad, que se producen de manera verbal por parte de los inspectores en llamadas, reuniones y visitas a los centros. Estos mandatos tienen la intención de retirar la cartelería, elementos y banderas en favor de la causa Palestina, así como de impedir cualquier acto en favor de la defensa del pueblo Palestino y del fin del genocidio

