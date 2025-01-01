edición general
Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta

Varios paisanos de han acudido hasta sus cerezos y con el objeto de limpiar la maleza le han prendido fuego mientras los bomberos trabajaban en la localidad de Jerte. «Esto supuso que parte de los efectivos quedaban atrapados entre línea superior e inferior. No se complicó la situación, pero si se complica hubieran colocado a los efectivos en situación de peligrosidad absoluta atrapados en un sandwich entre la línea fuego natural y el fuego provocado. No pongamos en peligro a quienes nos están protegiendo«, ha pedido el consejero de interior

Pertinax #1 Pertinax
De buenas intenciones están las tumbas llenas.
woody_alien #5 woody_alien
#1 Y el camino del infierno está pavimentado con grandes cenas.
#2 Pitchford
Los contrafuegos en manos de cualquiera tienen más peligro que un nublao.
#3 kaos_subversivo
#2 y estan prohibidos en varias comunidades que yo sepa, aunque hablo de oidas y lo mismo estoy diciendo una tonteria
#6 BurraPeideira_
Dudo mucho que hacer eso sea legal. Aquí se metió en prisión provisional sin fianza a un tipo que le prendió fuego al monte por accidente mientras desbrozaba.
Los contrafuegos siempre se han utilizado y pueden funcionar, no sé si los servicios de extinción de incendios tienen permitido hacerlo, seguro que unos vecinos por su cuenta y riesgo no.
El que lo hace tiene que ser un insensato necesariamente porque aunque salga bien te puede llevar a la cárcel.
EnLos80EraPeor #4 EnLos80EraPeor
A buena hora se ponen a quitar maleza
