Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta

Varios paisanos de han acudido hasta sus cerezos y con el objeto de limpiar la maleza le han prendido fuego mientras los bomberos trabajaban en la localidad de Jerte. «Esto supuso que parte de los efectivos quedaban atrapados entre línea superior e inferior. No se complicó la situación, pero si se complica hubieran colocado a los efectivos en situación de peligrosidad absoluta atrapados en un sandwich entre la línea fuego natural y el fuego provocado. No pongamos en peligro a quienes nos están protegiendo«, ha pedido el consejero de interior