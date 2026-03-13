En varias ciudades rusas se ha propuesto instalar cabinas telefónicas con conexión a Internet (ruso)

Los cortes temporales de las comunicaciones en las grandes ciudades rusas están creando las condiciones para el resurgimiento de las cabinas telefónicas en las calles, pero ya a un nuevo nivel: con acceso a Internet. Así lo declaró a TASS Igor Antropenko, miembro de la Comisión de Industria y Comercio, «Se ha planteado con urgencia el tema del resurgimiento de las cabinas telefónicas, pero ya con conexión a Internet», señaló el diputado. Considera que las cabinas telefónicas en las calles de las ciudades rusas permitirán a los ciudadanos...