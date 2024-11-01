La vanidad acabó con el policía corrupto: quiso figurar en la 'foto' de un alijo cuando ya lo habían cazado

El inspector jefe de la policía, Óscar Sánchez Gil, no sabía que la Udyco Central y Asuntos Internos le habían descubierto. El policía de los 20 millones cayó en la trampa de los investigadores, que retrasaron el anuncio del mayor decomiso de la historia de España. El inspector jefe de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Óscar Sánchez Gil, famoso por ocultar cerca de 20 millones de euros en efectivo en su domicilio y en una pequeña parte, en su despacho, intentó 'figurar' y personarse entre las autoridades que presentaron lo