Vanesa Aibar, la bailaora que navega entre formas y almas

La bailaora villanovense Vanesa Aibar representa una de las voces más sólidas y renovadoras del panorama dancístico nacional. Tras alzarse con el premio Max al mejor espectáculo en 2023, estrena hoy, en el Teatro Central de Sevilla, su nuevo trabajo “Aibar/rabiA”. En él, se sumerge en los orígenes del baile. Su nueva composición, que mezcla tradición y modernidad, cuenta con la inspiración del cristalógrafo Juan Manuel García-Ruiz, además de “cómplices” como Guillermo Weickert, David Montero o el músico Frank Moon y la cantaora Gema Caballero