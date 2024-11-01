Vanesa Aibar, la bailaora que navega entre formas y almas

La bailaora villanovense Vanesa Aibar representa una de las voces más sólidas y renovadoras del panorama dancístico nacional. Tras alzarse con el premio Max al mejor espectáculo en 2023, estrena hoy, en el Teatro Central de Sevilla, su nuevo trabajo “Aibar/rabiA”. En él, se sumerge en los orígenes del baile. Su nueva composición, que mezcla tradición y modernidad, cuenta con la inspiración del cristalógrafo Juan Manuel García-Ruiz, además de “cómplices” como Guillermo Weickert, David Montero o el músico Frank Moon y la cantaora Gema Caballero
| etiquetas: cultura , danza , flamenco
—Lo que más me interesaba, o el motor principal del espectáculo era hablar sobre las formas y el contenido, es decir, la forma de abordar el baile y lo que contiene dentro, y hablando con David Montero, el dramaturgo, sobre mi apellido nos decantamos por titularlo así, porque no había reflejo para hablar de formas y contenidos que usando ese “espejo”. Además, le venía al
