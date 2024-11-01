Vance pide reducir la inmigración legal durante evento de Turning Point USA, organización del asesinado Charlie Kirk

El vicepresidente JD Vance abogó el miércoles por una desaceleración en la inmigración legal en Estados Unidos, afirmando: "Tenemos que reducir los totales de manera significativa". Vance respondió a preguntas de los estudiantes de la Universidad de Mississippi durante un evento organizado por Turning Point USA, asumiendo el papel que a menudo desempeñaba el fundador de la organización, el asesinado Charlie Kirk. Vance expresó que la cifra óptima de inmigrantes legales a admitir es "mucho menor de lo que hemos estado aceptando"