Vance arropa a Orbán en Budapest y acusa a Bruselas de injerencia en campaña

[visible modo lectura] "No creo que los húngaros escuchen a un vicepresidente de los Estados Unidos. Para eso no he venido aquí. Pero quiero mandar una señal a todos aquellos, especialmente los burócratas de Bruselas, que pretenden controlar al pueblo húngaro porque no les gusta su líder": con este mensaje euroescéptico inició el vicepresidente de EEUU, JD Vance, su visita a Budapest, a cinco días de unas elecciones en que el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán aspira a perpetuarse en el poder.