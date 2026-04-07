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Vance arropa a Orbán en Budapest y acusa a Bruselas de injerencia en campaña

Vance arropa a Orbán en Budapest y acusa a Bruselas de injerencia en campaña

[visible modo lectura] "No creo que los húngaros escuchen a un vicepresidente de los Estados Unidos. Para eso no he venido aquí. Pero quiero mandar una señal a todos aquellos, especialmente los burócratas de Bruselas, que pretenden controlar al pueblo húngaro porque no les gusta su líder": con este mensaje euroescéptico inició el vicepresidente de EEUU, JD Vance, su visita a Budapest, a cinco días de unas elecciones en que el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán aspira a perpetuarse en el poder.

| etiquetas: vance , apoya , orbán , acusa , bruselas , injerencia
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
cosmonauta #1 cosmonauta *
De como Vance, Vicepresidente de los Estados Unidos, acusa a Bruselas de injerencia, mientras el mismo opina e interviene a favor de un candidato en las elecciones de un tercer país.
14 K 163
sotillo #3 sotillo
#1 Que van a por Europa como la conocemos no debería quedar ninguna duda , esta parte de los estadounidenses no quieren otra cosa que jodernos
3 K 54
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 Si la Europa que conocemos es la de Von der Leyen y cia mejor que la quemen
1 K 24
sotillo #8 sotillo
#7 Hombre eso tiene remedio, solo hace falta empezar con otro Sánchez en Europa
0 K 10
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#8 " Echar Europa a los perros"
Buen titular.
1 K 24
sotillo #13 sotillo
#9 Hombre yo lo veo más como el San Bernando que viene al rescate y al que gran parte de Europa y del mundo quiere
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#10 moratos
#1 Habló de putas La TACO-nes
1 K 19
suppiluliuma #14 suppiluliuma
#1 El candidato elogiado habitualmente por cierto paisanaje de este sitio que se declaran súper dúper antiamericanos. :troll:
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jm22381 #2 jm22381
Los presidentes europeos deberían pasarse por las midterms a contarles la mierda de presidente que tienen...
3 K 57
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Esta no me la coláis cabrones, esto es una redirección a El Mundo Today.
1 K 32
Derko_89 #11 Derko_89
Hasta ahora, todo candidato que ha recibido apoyo directo del trumpismo ha perdido las elecciones tras tener la mayoría de encuestas a favor, desde Canadá hasta Dinamarca. Quizás a Orban le ha llegado su San Martín.
1 K 30
cosmonauta #12 cosmonauta
#11 Orbán está muerto políticamente.

Por eso está preparando "su Capitolio". Tienes ejemplos por aquí, de meneantes vendiendo ese mensaje de que Europa impone a Hungría no se qué, o la tontería que se ha montado esta semana diciendo que le iban a volar un oleoducto, con las mochilitas del decathlon allí bien puestas para la foto.
1 K 29
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Si los gringos acusan a Bruselas de inferencias, es que ellos han "ingerido" en las elecciones de Hungría.

Si Latinoamérica es su patio trasero, quieren que Europa sea su trastero.
1 K 24
Nube_Gris #5 Nube_Gris
Lo dijo el representante de un país que no deja de injerir en territorios soberanos, de países aliados además, para anexionarse extensiones de tierras, tierras raras, por supuesto.
Y digo injerir por no decir tocar los cojones.
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menéame