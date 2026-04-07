Vance arropa a Orbán en Budapest y acusa a Bruselas de injerencia en campaña

[visible modo lectura] "No creo que los húngaros escuchen a un vicepresidente de los Estados Unidos. Para eso no he venido aquí. Pero quiero mandar una señal a todos aquellos, especialmente los burócratas de Bruselas, que pretenden controlar al pueblo húngaro porque no les gusta su líder": con este mensaje euroescéptico inició el vicepresidente de EEUU, JD Vance, su visita a Budapest, a cinco días de unas elecciones en que el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán aspira a perpetuarse en el poder.
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Buen titular.
Por eso está preparando "su Capitolio". Tienes ejemplos por aquí, de meneantes vendiendo ese mensaje de que Europa impone a Hungría no se qué, o la tontería que se ha montado esta semana diciendo que le iban a volar un oleoducto, con las mochilitas del decathlon allí bien puestas para la foto.
Si Latinoamérica es su patio trasero, quieren que Europa sea su trastero.
Y digo injerir por no decir tocar los cojones.