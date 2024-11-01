VAMTAC vs HUMMER: ¡Gana España!  

El enorme Hummer se convirtió en un icono gracias a tres cosas: La Guerra del Golfo, el cine y el “cachas” Arnold Scharzenegger, que pidió una versión civil porque le parecía “muy práctico” … vivir para ver. Este mastodonte terminó fracasando. Pero unos gallegos de Santiago de Compostela decidieron hacer algo parecido, pero bien hecho… y triunfaron. Te contamos los detalles. Valen la pena.
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Que si, chapeau por la ingeniería española y lo que sea, pero se cogió algo que ya era bastante bueno en lo suyo y se mejoró
Un envío que habla de coches míticos como el HUMMER y la grandeza del Vamtac y tú vienes aquí a soltar tu discurso en contra de la derecha a ver si ganas un poquito de karma