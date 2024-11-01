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VAMTAC vs HUMMER: ¡Gana España!

VAMTAC vs HUMMER: ¡Gana España!  

El enorme Hummer se convirtió en un icono gracias a tres cosas: La Guerra del Golfo, el cine y el “cachas” Arnold Scharzenegger, que pidió una versión civil porque le parecía “muy práctico” … vivir para ver. Este mastodonte terminó fracasando. Pero unos gallegos de Santiago de Compostela decidieron hacer algo parecido, pero bien hecho… y triunfaron. Te contamos los detalles. Valen la pena.

| etiquetas: vamtac , hummer , máximo sant , garaje hermético
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6 comentarios
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#2 laruladelnorte
¡Galicia calidade! nada que envidiar al mastodonte americano. :-*
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Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
#3 Los enfermos son los que intentan coaccionar la libertad de expresión, además si fuese al revés tu harías un comentario siguendo la gracieta. Por tanto, enfermedad al cuadrado.
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estemenda #5 estemenda
No jodas, pero uno es un SUV y el otro una tanqueta
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#6 Luiskelele
Hombre, estaría cojonudo que una versión de algo que salió hace 40 años fuera peor.

Que si, chapeau por la ingeniería española y lo que sea, pero se cogió algo que ya era bastante bueno en lo suyo y se mejoró
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sotillo #1 sotillo
Normal , solo uno de derechas prefiere algo norteamericano a un auténtico español
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Gnomo #3 Gnomo
#1 Estáis enfermos o desesperados xD

Un envío que habla de coches míticos como el HUMMER y la grandeza del Vamtac y tú vienes aquí a soltar tu discurso en contra de la derecha a ver si ganas un poquito de karma :palm:
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menéame