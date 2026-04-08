El valor de las moscas de oro, el símbolo militar más extraño del Antiguo Egipto que estaba reservado a unos pocos elegidos

Puede que su nombre no te suene de primeras, pues acabó siendo eclipsada por otras con mucho más marketing como Cleopatra o Nefertiti, pero la reina Ahhotep es sin duda alguna fundamental para la supervivencia de Egipto durante el final del Segundo Periodo Intermedio gracias a su liderazgo militar. De hecho, la reina acabó siendo condecorada con las Moscas de Oro, el máximo galardón militar egipcio. Así, Ahhotep fue el nexo de estabilidad que impidió el colapso de Egipto y el nacimiento de su época imperial más gloriosa.
| etiquetas: moscas de oro , distinción , militar , ahhotep