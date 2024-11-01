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De Valladolid a Nueva York: la historia de la reja de la Catedral que hoy brilla en el Museo Metropolitano

De Valladolid a Nueva York: la historia de la reja de la Catedral que hoy brilla en el Museo Metropolitano

Mientras los focos del mundo se preparan para iluminar la alfombra roja de la gala Met de este lunes, 4 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, uno de los museos más influyentes del planeta guarda entre sus salas una historia que conecta directamente con Valladolid. No se trata de moda ni de celebridades, sino de una pieza monumental del patrimonio vallisoletano: la antigua reja del coro de la Catedral de Valladolid.

| etiquetas: valladolid , nueva york , catedral , reja , museo
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Cehona #1 Cehona
Vendida por 500 pesetas, gracias al expolio patriota
#PrioridadNazional
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menéame