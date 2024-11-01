edición general
4 meneos
5 clics
València plantea una reducción del 10% de la vivienda protegida en el futuro desarrollo de Benimàmet

València plantea una reducción del 10% de la vivienda protegida en el futuro desarrollo de Benimàmet

El borrador, aún en fase inicial de tramitación, también plantea aumentar la edificabilidad del sector un 20%

| etiquetas: vpo , valencia
4 0 0 K 46 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 46 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya los pillan robando los pisos de proteccion oficial y ahora reducen la vivienda protegida porque les va a costar mas robarla y entonces mejor que no haya tanta

Impresionante la secta satanista que nos asesina y nos roba
0 K 20
#2 Zamarro
En esta promocion tambien hay que ser familiar o amigo de los concejales para que te toque la vivienda?
0 K 8

menéame