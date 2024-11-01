·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6968
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5695
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
9362
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7944
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6377
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
más votadas
605
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
439
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
469
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
536
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros
642
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
5
clics
València plantea una reducción del 10% de la vivienda protegida en el futuro desarrollo de Benimàmet
El borrador, aún en fase inicial de tramitación, también plantea aumentar la edificabilidad del sector un 20%
|
etiquetas
:
vpo
,
valencia
4
0
0
K
46
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
46
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Vaya los pillan robando los pisos de proteccion oficial y ahora reducen la vivienda protegida porque les va a costar mas robarla y entonces mejor que no haya tanta
Impresionante la secta satanista que nos asesina y nos roba
0
K
20
#2
Zamarro
En esta promocion tambien hay que ser familiar o amigo de los concejales para que te toque la vivienda?
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Impresionante la secta satanista que nos asesina y nos roba