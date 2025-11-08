València brilla con el desembarco de estrellas de Los40

Entre una estrella y otra, una constelación llena de premios y actuaciones. Gustó Belée pero emocionó Nil Moliner cuando cantó 'Al meu país la pluja no sap ploure', de Raimon, en un recuerdo a la dana de 2024. Precisamente, la locutora Cristina Boscà, presentadora de la gala junto a Dani Moreno y Tony Aguilar, recogieron el testigo e hicieron subir a Rosalía al escenario para recoger el premio Global Icon que la catalana dedicó a las víctimas y afectados por la riada: "Tenéis todo mi amor", dijo,de la misma forma que lo hizo rato después Aitana