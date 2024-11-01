Una vacuna intranasal experimental elimina el virus del COVID-19 en ratones

El equipo de Luis Enjuanes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha desarrollado una novedosa vacuna de nueva generación y administración intranasal frente al virus SARS-CoV-2 que protege frente a las variantes más recientes en los ensayos preclínicos realizados en ratones. Los ensayos preclínicos con roedores muestran una protección del 100% con la segunda dosis.