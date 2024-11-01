edición general
Una vacuna intranasal experimental elimina el virus del COVID-19 en ratones

Una vacuna intranasal experimental elimina el virus del COVID-19 en ratones

El equipo de Luis Enjuanes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha desarrollado una novedosa vacuna de nueva generación y administración intranasal frente al virus SARS-CoV-2 que protege frente a las variantes más recientes en los ensayos preclínicos realizados en ratones. Los ensayos preclínicos con roedores muestran una protección del 100% con la segunda dosis.

#1 Alcalino
Pero el chip que lleva incluido ya es 5G ?
1 K 30
#2 Barriales
#1 6g.
0 K 8
#4 endy
Otra vez? El último intento llegó tarde y quedó en el olvido
1 K 17
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#4 No he entrado a leer pero supongo que es la misma y va al ritmo que le permite la financiación que recibe el equipo investigador.
Supongo que necesitan más apoyo, no que les tiren puyas.
0 K 11
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Si es de meter por la tocha eliminas las reticencias a la misma de 3/4 de Vox de un plumazo.
0 K 12

