Va a comprar un patinete eléctrico, pide probarlo antes de pagar y se esfuma montado en él en Lleida

Un joven ladrón de 24 años intentó utilizar el ingenio para hacerse con un patinete eléctrico de manera gratuita. Así, quedó con una mujer que vendía su Vehículo de Movilidad Personal (VMP), pero, antes de pagar, le pidió poder probarlo para asegurarse de que funcionaba bien. Una vez montado en el patinete, se esfumó y la vendedora no supo más de él. El robo tuvo lugar el pasado 29 de octubre en la avenida de Miquel Batllori, en el barrio de la Bordeta de Lleida, y la víctima presentó denuncia ante los Mossos d'Esquadra el mismo día.