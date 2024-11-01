edición general
8 meneos
156 clics
Se va de casa rural y se queda atónito al encontrarse un limitador de gasto de luz (en el caso de quedarse a 0 hay que insertar monedas): es un aviso de lo que está por venir

Se va de casa rural y se queda atónito al encontrarse un limitador de gasto de luz (en el caso de quedarse a 0 hay que insertar monedas): es un aviso de lo que está por venir

Al igual que las televisiones de los hospitales, cuenta con un crédito que se va usando por el consumo. En el caso de quedarse en 0 euros, hará falta insertar monedas para poder optar a tener energía. "¡Hacer un uso sostenible de la energía es tú responsabilidad! Por defecto, el contador tiene con una precarga de dinero, correspondiente a un consumo razonable de energía para las fechas de su estancia. Cuando el crédito del contador llega a "0" muestra un mensaje y se corta el suministro de energía de toda la casa, excepto el alumbrado.

| etiquetas: viajes , casas rurales , consumo eléctrico , limitador , monedas
7 1 0 K 106 ocio
15 comentarios
7 1 0 K 106 ocio
Comentarios destacados:    
#4 Jjota
Hombe esta recargado con 50 euros, ese consumo no te lo gastas en un fin de semana ni que dejes la calefacción encendida todo el día. Supongo que alguien se la ha liado muy fuerte en aluna ocasión y ha tenido que tomar medidas.
7 K 98
TDCC #8 TDCC
#4 Para mi la cuestión no es esa, 50€ puede ser suficiente para esos días, el problema es la aceptación de un sistema así en alojamientos vacacionales.

Como cualquier cosa contraria al consumidor, primero te enseñan la patita, cuando estás habituado empiezan a apretar hasta que al final te toca poner algún euro, y cuando te quieres dar cuenta están cobrándote la luz por separado.

Y ya totalmente personal: es una cutrez enorme, si has tenido problemas con algún huésped lo arreglas con ellos. Esto es más hortera que el Hostal La Soga.
2 K 43
Ovlak #11 Ovlak *
#8 Hace ya 15 años que contraté un alquiler vacacional en el extranjero donde se tenían que abonar los consumos además de la renta. El sistema no era idéntico, ya que se abonaban a la salida en lugar de este "prepago", pero la idea era la misma. Tengo que reconocer que me salió bastante más barato que las alternativas "tradicionales".
0 K 12
oricha_1 #13 oricha_1
#8 el problema es la aceptación de un sistema así en alojamientos vacacionales.

Yo creo que mayor problema es que la gente se piense que la energia es Infinita y gratis
50€ No me gasto yo en todo en mes en casa. Asi que si te gastas 50€ en un fin de semana , me parece muy bien que lo pagues.
Si se hace el equivalente a 3 dias por 50€ a todo un mes , seria un gasto de 400€ al mes
0 K 6
#12 Alberto_meneame
#4 El problema es que así pagan justos por pecadores
0 K 6
#6 Alcalino
#3 pues podria ser
0 K 10
#7 Setis
Oh, eso lo hay en Inglaterra.
En las casas de los pobres.

www.theguardian.com/money/2024/apr/03/only-1500-people-compensated-so-

Disfrutad de vuestra experiencia de pobre a precio de rico.
2 K 30
masde120 #2 masde120
Noticia de un tuit, medio baneado
2 K 29
PsySkeletor #9 PsySkeletor
Fácil. No alquiles tu casa en airbnb.
Lo siento, cero pena.
1 K 29
oricha_1 #14 oricha_1
#9 Mejor no te vayas de vacaciones y quedate en casa pagando tu energia
0 K 6
#1 EISev
Le habrán montado una granja de crypto los anteriores
1 K 23
#5 Icelandpeople
La usura no conoce límites.
0 K 19
MisturaFina #10 MisturaFina
Ingleterea funciona asi hace muchos años. Se llama pay to go. O algo asi. Y no solo la luz.
0 K 8
TripleXXX #15 TripleXXX
No suelo hacer ese tipo de viajes pero si se me ocurriera ya me llevaría mis herramientas de electricista.
0 K 7

menéame