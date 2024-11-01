Se va de casa rural y se queda atónito al encontrarse un limitador de gasto de luz (en el caso de quedarse a 0 hay que insertar monedas): es un aviso de lo que está por venir

Al igual que las televisiones de los hospitales, cuenta con un crédito que se va usando por el consumo. En el caso de quedarse en 0 euros, hará falta insertar monedas para poder optar a tener energía. "¡Hacer un uso sostenible de la energía es tú responsabilidad! Por defecto, el contador tiene con una precarga de dinero, correspondiente a un consumo razonable de energía para las fechas de su estancia. Cuando el crédito del contador llega a "0" muestra un mensaje y se corta el suministro de energía de toda la casa, excepto el alumbrado.
Como cualquier cosa contraria al consumidor, primero te enseñan la patita, cuando estás habituado empiezan a apretar hasta que al final te toca poner algún euro, y cuando te quieres dar cuenta están cobrándote la luz por separado.
Y ya totalmente personal: es una cutrez enorme, si has tenido problemas con algún huésped lo arreglas con ellos. Esto es más hortera que el Hostal La Soga.
Yo creo que mayor problema es que la gente se piense que la energia es Infinita y gratis
50€ No me gasto yo en todo en mes en casa. Asi que si te gastas 50€ en un fin de semana , me parece muy bien que lo pagues.
Si se hace el equivalente a 3 dias por 50€ a todo un mes , seria un gasto de 400€ al mes
En las casas de los pobres.
Disfrutad de vuestra experiencia de pobre a precio de rico.
Lo siento, cero pena.