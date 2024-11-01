Se va de casa rural y se queda atónito al encontrarse un limitador de gasto de luz (en el caso de quedarse a 0 hay que insertar monedas): es un aviso de lo que está por venir

Al igual que las televisiones de los hospitales, cuenta con un crédito que se va usando por el consumo. En el caso de quedarse en 0 euros, hará falta insertar monedas para poder optar a tener energía. "¡Hacer un uso sostenible de la energía es tú responsabilidad! Por defecto, el contador tiene con una precarga de dinero, correspondiente a un consumo razonable de energía para las fechas de su estancia. Cuando el crédito del contador llega a "0" muestra un mensaje y se corta el suministro de energía de toda la casa, excepto el alumbrado.