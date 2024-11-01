UTF-8 es un diseño brillante [ENG]

La primera vez que aprendí sobre la codificación de UTF-8 me fascinó lo bien pensado y brillantemente diseñado para representar a millones de caracteres de diferentes idiomas y aún así ser compatible con ASCII. Básicamente, UTF-8 usa 32 bits y el antiguo ASCII usa 7 bits, pero UTF-8 está diseñado de tal manera que cada archivo codificado ASCII es un archivo UTF-8 válido, y cada archivo codificado UTF-8 que solo tiene caracteres ASCII es un archivo ASCII válido. Diseñar un sistema que escala a millones de caracteres y que aún sea compatible con los sistemas antiguos que usan solo 128 caracteres es un diseño brillante.