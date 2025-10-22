Usuarios de Spotify boicotean a la plataforma por los anuncios de reclutamiento de ICE [ENG]

Spotify ha estado publicando una serie de anuncios de reclutamiento para ICE y dijo que esos anuncios no violan su política publicitaria. Esto ha impulsado a más suscriptores a boicotear al gigante del streaming. “Cumple con tu misión de proteger a Estados Unidos. Únete a Join.Ice.Gov.”. Contratos militares, bandas generadas por IA y verificadas por Spotify, aumentos de precios y artistas que se manifiestan contra la plataforma como "lo peor que les ha pasado a los músicos", y ahora anuncios de ICE que acrecentan los problemas de la plataforma.
| etiquetas: spotify , ice , racismo , anuncios , boicot , usa , trump