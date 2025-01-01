Un usuario denuncia al Concello de Vigo tras un accidente en el gimnasio de O Berbés y descubrir que no tiene seguro

El gimnasio municipal del Berbés no cuenta con seguro, según ha podido comprobar un usuario que sufrió un accidente esta misma semana en las instalaciones mientras realizaba ejercicio. El hombre, que tuvo que acudir al hospital tras lo ocurrido, preguntó en el gimnasio si tenía seguro de accidentes y le trasladaron que no y que hiciese su reclamación como si hubiese tenido el accidente en la calle. Este incidente se suma a las reiteradas quejas de los usuarios por el mal estado de las instalaciones de los pabellones municipales de As Trav...