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¿El uso de gorras puede dejarlo calvo? Un experto aclaró el mito

¿El uso de gorras puede dejarlo calvo? Un experto aclaró el mito

Una de las grandes dudas consiste en si el uso prolongado de gorras o sombreros puede provocar que una persona se quede calva. El médico dermatólogo Óscar Muñoz Moreno, en su programa Escuela de Alopecia, explicó por qué surgió este mito y si realmente es cierto. Muñoz señaló que “los pelos” se nutren de vasos sanguíneos dentro de la dermis. “Al pelo le da exactamente igual lo que está pasando en el cuero cabelludo. Lo que haya en la superficie le resulta totalmente indiferente”, expresó.

| etiquetas: gorras , provoca , calvicie , alopecia
2 0 0 K 40 calveame
6 comentarios
2 0 0 K 40 calveame
ombresaco #2 ombresaco *
Cuando uno tiene genes de calvo, lo unico que detiene la caida del pelo es el suelo
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Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
#2 Y si no quieres perderlo lo que puedes hacer es ir guardándolo en una bolsa.
1 K 21
#1 Grahml *
Cada vez que veo a tíos con gorra, doy por hecho que es para tapar la calvicie galopante.

Ahora, curiosamente no pienso lo mismo lo mismo cuando son mujeres las que llevan gorra, de hecho creo que a una mujer siempre le queda mejor llevar gorra que a un hombre.

Pensamiento aleatorio que no le interesa ni al tato, pero que publico igualmente, disculpas, no volverá a suceder :foreveralone:
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ombresaco #3 ombresaco
#1 Como calvo que usa de vez en cuando gorra, te doy parcialmente la razón. Por mi parte, la uso para proteger la calva del sol. Ni me planteo gorra en invierno, ni en interiores, y si es posible, ni a la sombra.

Es tapar la calvicie? Cierto, pero no realmente para ocultarla
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#4 Eldelcable
Viendo la foto entiendo mejor la expresión "¡Esto es un calvario!". #yacierroalsalir
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ombresaco #5 ombresaco
#4 tenías ganas de soltar la frase, y la oportuidad la han pintado calva

#yovoydetrás
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menéame