¿El uso de gorras puede dejarlo calvo? Un experto aclaró el mito

Una de las grandes dudas consiste en si el uso prolongado de gorras o sombreros puede provocar que una persona se quede calva. El médico dermatólogo Óscar Muñoz Moreno, en su programa Escuela de Alopecia, explicó por qué surgió este mito y si realmente es cierto. Muñoz señaló que “los pelos” se nutren de vasos sanguíneos dentro de la dermis. “Al pelo le da exactamente igual lo que está pasando en el cuero cabelludo. Lo que haya en la superficie le resulta totalmente indiferente”, expresó.