Urtasun anuncia la compra del archivo de Juan Marsé, que acogerá la Biblioteca estatal de Barcelona

Este fondo está formado por originales de sus obras, cuadernos de trabajo, correspondencia con escritores y editores, recortes de prensa, fotografías y otros documentos de gran valor literario

