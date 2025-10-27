URA reunirá a 30 ganaderos de Candamo para denunciar daños de lobo

El sindicato agrario asegura que la situación en el concejo «es insostenible», pese a que no se considera territorio lobero El sindicato agrario URA reunirá este miércoles a 30 ganaderos de Candamo para denunciar públicamente los. daños de lobo que sufre el concejo, pese a que no está considerado territorio habitado por la especie, y estar por tanto fuera del Plan de Gestión. URA quiere denunciar públicamente lo que considera una situación insostenible, con «ataques diarios a la cabaña ganadera, sin actuaciones por parte del Gobierno Asturiano