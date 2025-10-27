URA reunirá a 30 ganaderos de Candamo para denunciar daños de lobo

El sindicato agrario asegura que la situación en el concejo «es insostenible», pese a que no se considera territorio lobero El sindicato agrario URA reunirá este miércoles a 30 ganaderos de Candamo para denunciar públicamente los. daños de lobo que sufre el concejo, pese a que no está considerado territorio habitado por la especie, y estar por tanto fuera del Plan de Gestión. URA quiere denunciar públicamente lo que considera una situación insostenible, con «ataques diarios a la cabaña ganadera, sin actuaciones por parte del Gobierno Asturiano
EDIT: URA ha denunciado ataques de lobos en Candamo aunque este concejo esté oficialmente catalogado como “zona libre de lobos” y, por tanto, fuera del plan de gestión que aplica para otros territorios.
URA reclama medidas urgentes de control y gestión de lobos y osos en Asturias, exigiendo la implicación de la administración autonómica.
En Candamo, los ganaderos piden que el concejo sea declarado “territorio lobero” para que puedan aplicarse los mecanismos de protección ganadera existentes.