Unos padres cristianos dejan morir a su bebé a la espera de un milagro. Solo estarán un mes en la cárcel. (Eng)

La condena de 30 días de Blair y Taylor Edwards ha reavivado la indignación por las creencias mortales de la Iglesia Seguidores de Cristo

Guanarteme
Estos musulmanes no saben vivir en las sociedades desarrolladas.... Y lo digo por los jueces.
elGude
las sociedades más avanzadas del planeta
angelitoMagno
¿Y cuantos años en un psiquiátrico?
Ludovicio
#3 #4 Yo hace mucho que creo que la religión debería tratarse como una enfermedad mental pero, desgraciadamente, aún no es así.

Si tienes un amigo imaginario que te hacer comportate mal y hacer daño al prójimo, deberías acabar en un psiquiátrico.
ummon
Como dice Richard Dawkins, la sociedad tiene un problema muy gordo con la extrema tolerancia con las religiones.
AntiTankie
Estados Unidos es un país fascinante, capaz de lograr hazañas admirables y, al mismo tiempo, acciones que generan una profunda vergüenza.
Eukherio
#7 Últimamente parece que están centrados en lo segundo. Y lo peor es que casi diría que llevan con orgullo todo el movimiento anticiencia.
AntiTankie
#10 La política parece moverse en ciclos, y ahora estamos en una etapa en la que gobiernan los menos capacitados, impulsados por el voto de quienes carecen de criterio y el consentimiento de los sectores liberales, que han perdido la capacidad de presentar candidatos competentes y alejados de extremos como la demencia senil.
jewel_throne
Esto pasa porque la religión es una esquizofrenia socialmente aceptada. :wall: :wall:
Milmariposas
Las religiones infantilizan hasta niveles inverosímiles.
Klamp
Y si tienes un aborto inintencionado te pueden meter en la cárcel si el tribunal considera que ha sido por negligencia tuya, como tomar alcohol sin saber que estás embarazada, o perderlo en un accidente, etc
pirat
Religiosos peligrosos
