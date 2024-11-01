·
Unos padres cristianos dejan morir a su bebé a la espera de un milagro. Solo estarán un mes en la cárcel. (Eng)
La condena de 30 días de Blair y Taylor Edwards ha reavivado la indignación por las creencias mortales de la Iglesia Seguidores de Cristo
|
etiquetas:
:
iglesia seguidores de cristo
,
religión
,
eeuu
,
bebe
,
cristiano
,
muerto
12 comentarios
#1
Guanarteme
Estos musulmanes no saben vivir en las sociedades desarrolladas.... Y lo digo por los jueces.
9
K
120
#2
elGude
las sociedades más avanzadas del planeta
1
K
29
#3
angelitoMagno
¿Y cuantos años en un psiquiátrico?
1
K
28
#12
Ludovicio
*
#3
#4
Yo hace mucho que creo que la religión debería tratarse como una enfermedad mental pero, desgraciadamente, aún no es así.
Si tienes un amigo imaginario que te hacer comportate mal y hacer daño al prójimo, deberías acabar en un psiquiátrico.
0
K
13
#9
ummon
Como dice Richard Dawkins, la sociedad tiene un problema muy gordo con la extrema tolerancia con las religiones.
1
K
25
#7
AntiTankie
Estados Unidos es un país fascinante, capaz de lograr hazañas admirables y, al mismo tiempo, acciones que generan una profunda vergüenza.
2
K
17
#10
Eukherio
#7
Últimamente parece que están centrados en lo segundo. Y lo peor es que casi diría que llevan con orgullo todo el movimiento anticiencia.
1
K
20
#11
AntiTankie
#10
La política parece moverse en ciclos, y ahora estamos en una etapa en la que gobiernan los menos capacitados, impulsados por el voto de quienes carecen de criterio y el consentimiento de los sectores liberales, que han perdido la capacidad de presentar candidatos competentes y alejados de extremos como la demencia senil.
0
K
6
#4
jewel_throne
Esto pasa porque la religión es una esquizofrenia socialmente aceptada.
1
K
17
#5
Milmariposas
Las religiones infantilizan hasta niveles inverosímiles.
0
K
13
#6
Klamp
Y si tienes un aborto inintencionado te pueden meter en la cárcel si el tribunal considera que ha sido por negligencia tuya, como tomar alcohol sin saber que estás embarazada, o perderlo en un accidente, etc
0
K
8
#8
pirat
Religiosos peligrosos
0
K
7
Si tienes un amigo imaginario que te hacer comportate mal y hacer daño al prójimo, deberías acabar en un psiquiátrico.