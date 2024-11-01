Unos investigadores quitaron Instagram y TikTok a 300 jóvenes para ver si su ansiedad bajaba. Los resultados hablan solos

El debate sobre si las redes sociales son el nuevo tabaco para la salud mental de la generación Z lleva años encendido. Son muchos los jóvenes que no pueden estar sin ver TikTok completando la racha con sus amigos, subiendo historias de lo que comen a Instagram o simplemente alejados del móvil. Y esto es algo que puede ser tremendamente perjudicial.
Porque el problema no es controlar la red sino explicar a los niños que la red es la última herramienta de los señores feudales para estupidizar a todos antes de la debacle final.
Que vivimos en Matrix es el problema, controlar el acceso... Pues ok. Estupendo.
No arreglamos nada, la revés, lo legitimamos.