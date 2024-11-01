edición general
Unos investigadores quitaron Instagram y TikTok a 300 jóvenes para ver si su ansiedad bajaba. Los resultados hablan solos

El debate sobre si las redes sociales son el nuevo tabaco para la salud mental de la generación Z lleva años encendido. Son muchos los jóvenes que no pueden estar sin ver TikTok completando la racha con sus amigos, subiendo historias de lo que comen a Instagram o simplemente alejados del móvil. Y esto es algo que puede ser tremendamente perjudicial.

#2 XXguiriXX
Hay un detalle que hay que manejar con pinzas. Si los chicos/as no están acostumbrados a que se les restrinja el móvil, hay que hacerlo lentamente empezando con 1 hora y supervisión. Han habido casos de reacciones violentas o incluso suicidios, por eso mejor manejarse con cuidado. Lo ideal es acostumbrarlos a la restricción desde la primera vez que tocan el móvil, que idealmente debería ser lo más tarde posible. En el caso de mis hijos fue alrededor de los 12.
#4 Dav3n
#2 Igual lo que hay que entender es que esta locura de la conexión permanente es una alucinación colectiva que tocará a su fin cuando la civilización se hunda.

Porque el problema no es controlar la red sino explicar a los niños que la red es la última herramienta de los señores feudales para estupidizar a todos antes de la debacle final.

Que vivimos en Matrix es el problema, controlar el acceso... Pues ok. Estupendo.

No arreglamos nada, la revés, lo legitimamos.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
dicen quienes entienden de esto que con quitar herramientas digitales que muchas veces son su única forma de consumir entretenimiento y de socializar no basta, que hay que darles alternativas para que puedan llenar ese tiempo que dedicaban a las pantallas con otras actividades en las que se sientan reconocidos, útiles, miembros de una comunidad, etc... así que muy mal por estos investigadores, pues no les están mostrando otras formas válidas de pasar su tiempo libre y socializar, simplemente le están arrebatando la única que conocen
Mecaguen #3 Mecaguen
Voto cansina por clickbait.
#5 Meconvirtióengrillo
Nos ha jodido mayo con las flores.
