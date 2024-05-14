edición general
Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca de un centro de acogida de Madrid

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca de un centro de acogida de Madrid Un grupo de encapuchados asaltaron anoche a varios menores migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, provocando que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital.

Graffin #1 Graffin
Cosas nazis? Si Peter, cosas nazis.
Sandilo #3 Sandilo
#1 Yo apostaría por ajuste de cuentas.
#6 Vamohacalmano
#3 Venía a esto
#7 ldoes
#3 #6 Porque son migrantes deben ser criminales, estarán en temas de droga o algo así.

Más cosas nazis.
#10 Vamohacalmano
#7 No, es porque en mi barrio cuando ha ocurrido algo así sea quien sea o de donde sea el agresor o agredido...es porque era un ajuste de cuentas. No es el quien, es el como.
#13 ldoes
#10 Llega a ser una anciana agredida en la puerta del Mercadona y estarías diciendo lo mismo, no me cabe la menor duda.
#18 Vamohacalmano
#13 ¿Cuándo han agredido unos encapuchados a una anciana en el Mercadona? ¿por que iban a agredir unos encapuchados a una anciana en un Mercadona? ¿Qué tenia la anciana que quisieran los encapuchados?
#19 ldoes
#18 Pero me estás confundiendo, ¿Entonces el "quien" tiene algo que ver?
#20 Vamohacalmano
#19 No, te he dicho que no. El factor "quien" lo has añadido tu hablando de la anciana del Mercadona. Por eso te pregunto, porque me expliques las similitudes entre tu anciana y el caso de la noticia.
#24 ldoes
#20 El factor quien lo añades tú desde el principio, que has leído migrantes acompañados y tu mente te se ha ido por esos derroteros, curiosamente culpabilizando a las víctimas.
#27 Vamohacalmano *
#24 Eh no, te he dicho literalmente desde el principio que no es el quien que es el cómo. Y que en mi barrio estas cosas pasan por ajustes de cuentas por su similitud con el cómo, no con el quien. En todo momento el quien lo metes tú, pero es que tampoco has contestado a mi pregunta de lo de la señora del Mercadona de la que me has hablado tu.
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#3 Qué casualidad
No solo había críos del centro implicados en asaltos a personas del barrio
Es que incluso entre ellos también se felicitaban las fiestas
www.elmundo.es/madrid/2024/05/14/6643970cfdddffbea48b45c6.html
Y además corre por ahí cierta noticia sobre la agresión a una portavoz de VOX
Deviance #23 Deviance
#3 Pero que cuentas?
:roll:
Esku #26 Esku
#1 Cosas nazis, pero igual tiene algo que ver que en ese centro recientemente un menor violara a una niña de 14 años, y sin embargo, cuando pasan estas cosas en centros de menores, o hay altos niveles de delincuencia por los de siempre no parece estar bien decir "cosas de moros". Solo preocupa cuando la gente, hasta los cojones (nazi o no) hace algo.
elpais.com/espana/madrid/2025-09-01/la-detencion-de-un-menor-migrante-
platypu #16 platypu *
Me da que esto va a llegar a portada en nada, sin negativos, y la noticia de la violacion de la niña por el del centro de menores se quedo tumbada llena de negativos. Sois puta escoria los usuarios que intentan ocultar todos estos delitos

www.meneame.net/story/detenido-menor-centro-acogida-hortaleza-violar-m
SerVicius #22 SerVicius
#16 Intentas politizar de manera racista un crimen pero la escoria son los demás. ¿Todo bien por tu cabeza? ¿Mucho eco?
Thornton #15 Thornton
Llevaban capirote con la inscripción KKK
Nómada_sedentario #30 Nómada_sedentario
#28 eh, eh, para el carro, Baldomero.
Yo sólo digo que justificar la ley de la calle con personas inocentes (hasta que no se demuestre lo contrario) es propio de retrasados mentales -mañana te puede tocar a ti-, y de escoria humana -como son inmigrantes y pobres no merecen ni justicia-.
No me creo moralmente superior a gente así, diosito me libre...
Connect #8 Connect *
Por lo visto debe tener algo de relación con esto:
Detenido un menor por una presunta agresión sexual a una joven cerca del centro de acogida de Hortaleza
www.meneame.net/story/detenido-menor-presunta-agresion-sexual-joven-ce

Vamos, un asunto de nazis pegando a unos menores por un caso aislado. Circulen, aquí no ha pasado más que cosas nazis contra presuntos...
2 K 14
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#8 La justicia tendrá que impartirla un juez, no un grupo de nazis a base de hostias contra todo lo que pillen por medio, esté implicado o no en algún delito.
Connect #14 Connect
#11 Por eso, que no hay que alarmarse. No son más que cosas de nazis tomándose las justicia por su mano por lo de la presunta violación. No es que ahora se estén atacando centro de menores, sino que parece que hay un intento de ajuste de cuentas por esa violación presunta.
#12 ldoes
#8 Como cuando un judío allá en 1933 cometía un delito en Berlín y la población reaccionaba agrediendo a los judíos y sus comercios, eso no eran cosas nazis era justicia popular.

Como en Torre Pachecho, aquel propietario del kebab que le reventaron el negocio o aquel menor agredido . Es justicia, no son cosas nazis.
#9 fremen11
Encapuchados?? O sea cobardes......
#29 bizcobollo
A todo esto me pregunto si esos menores no tienen un horario para estar en el centro o son libres de estar toda la noche fuera si les apetece.
#31 EISev *
#29 Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas cuando unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro, tal y como ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

No sé si tienen hora límite para regresar pero se ven muchos jóvenes a las 22-23h por la calle, en verano y fin de semana sin clases.
erfollonero #2 erfollonero
Y esto es lo que pasa cuando la justicia no actúa como debería, que aparecen grupos violentos que se toman la justicia por su mano.

Aplíquese también al tema de las okupaciones de viviendas.
#4 ldoes
#2 Nazis haciendo cosas nazis. Nazis llorando con que los nazis hacen cosas nazis porque el gobierno no es nazi.
erfollonero #28 erfollonero
#4 #5 #25 Claro, porque son unos angelitos que vienen a pagarnos las pensiones y porque lo normal es que en los alrededores de este tipo de centros reine la concordia y la felicidad... Yo seré un nazi por ver la realidad como es, pero mejor eso que ser unos buenistas hipócritas, ya me gustaría veros viviendo al lado de un centro de estos a ver si sois tan "solidarios" y os creeis tan superiores moralmente.
powernergia #5 powernergia
#2 "Y esto es lo que pasa cuando la justicia no actúa como debería"

algún ejemplo?, o es solo blanquear nazis?.
Nómada_sedentario #25 Nómada_sedentario
#2 ¿hay alguna razón que te lleve a determinar que los apalizados (menores, recuerda) cometieron algún delito sin que la justicia actuase?
menéame