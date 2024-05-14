Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca de un centro de acogida de Madrid Un grupo de encapuchados asaltaron anoche a varios menores migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, provocando que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital.
Más cosas nazis.
No solo había críos del centro implicados en asaltos a personas del barrio
Es que incluso entre ellos también se felicitaban las fiestas
www.elmundo.es/madrid/2024/05/14/6643970cfdddffbea48b45c6.html
Y además corre por ahí cierta noticia sobre la agresión a una portavoz de VOX
www.meneame.net/story/detenido-menor-presunta-agresion-sexual-joven-ce
Sí, cosas nazis.
elpais.com/espana/madrid/2025-09-01/la-detencion-de-un-menor-migrante-
www.meneame.net/story/detenido-menor-centro-acogida-hortaleza-violar-m
Yo sólo digo que justificar la ley de la calle con personas inocentes (hasta que no se demuestre lo contrario) es propio de retrasados mentales -mañana te puede tocar a ti-, y de escoria humana -como son inmigrantes y pobres no merecen ni justicia-.
No me creo moralmente superior a gente así, diosito me libre...
Detenido un menor por una presunta agresión sexual a una joven cerca del centro de acogida de Hortaleza
www.meneame.net/story/detenido-menor-presunta-agresion-sexual-joven-ce
Vamos, un asunto de nazis pegando a unos menores por un caso aislado. Circulen, aquí no ha pasado más que cosas nazis contra presuntos...
Como en Torre Pachecho, aquel propietario del kebab que le reventaron el negocio o aquel menor agredido . Es justicia, no son cosas nazis.
No sé si tienen hora límite para regresar pero se ven muchos jóvenes a las 22-23h por la calle, en verano y fin de semana sin clases.
Aplíquese también al tema de las okupaciones de viviendas.
algún ejemplo?, o es solo blanquear nazis?.