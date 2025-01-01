·
2
meneos
58
clics
Unos 30 militares norcoreanos cruzan la frontera con Corea del Sur, que responde con disparos de advertencia
El Comando de Naciones Unidas (UNC) --liderado por Estados Unidos-- ha informado este domingo de que...
gaza
,
conflicto
,
medio oriente
,
egipto
31
actualidad
3 comentarios
#2
Pertinax
¿No estarían huyendo?
0
K
20
#3
dasu
#2
No se puede huir a través de esa frontera.
0
K
7
#1
johel
Vamos, que estaban jugando a medirse los rabos.
0
K
10
