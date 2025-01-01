edición general
Unos 30 militares norcoreanos cruzan la frontera con Corea del Sur, que responde con disparos de advertencia

El Comando de Naciones Unidas (UNC) --liderado por Estados Unidos-- ha informado este domingo de que...

3 comentarios
Pertinax
¿No estarían huyendo?
dasu
#2 No se puede huir a través de esa frontera.
johel
Vamos, que estaban jugando a medirse los rabos.
