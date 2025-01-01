Uno de los periódicos en inglés más leídos de España habla de esta forma de lo que está pasando en Madrid

El citado medio se ha fijado en que es "el tipo de imagen que se queda grabada en la memoria". "En Puente de Vallecas, los termómetros marcaron 41,4 °C en un tramo despejado y soleado. A unos cientos de metros de distancia, bajo una hilera de moreras, la temperatura bajó a 38,6 °C", ha explicado. Se trata de la "misma ciudad, mismo día, misma ola de calor, solo con árboles y sin ellos". Descubrió que algunas zonas alcanzan temperaturas hasta 8 °C superiores a las de las zonas verdes.
| etiquetas: madrid , plantas
CC: #16
Edito: Luego vienen despistados como #10 por cosas como esta.
Y yo sin conocerlo, señor, señor.
Tienes que plantar y poner árboles ya que podrás, sacar pasta de la concesionaria que te los venda por el triple de su valor, de la de los jardineros...
Si vas a atacar a Ayuso al menos elige bien el tema Mr. Huffingtonpost.es:
Madrid: unos 39 % de superficie con árboles, bastante por encima de la media europea (~30 %).
Bruselas 37 %
Roma: cerca del 24 % cubierto por árboles.
París: apenas 20 %, por debajo de la media
Londres 19,6 %
Ámsterdam 14 %
Atenas: solo cerca del 10 % con cobertura arbórea.
Y si los hay mayores que Madrid, las nórdicas o Berlín por decir algunas.
Pero vamos claramente es otro Ayuso Hija de Fruta de… » ver todo el comentario
Pues por atacar como he dicho sin sentido, tu tira tira que si cuela cuela. Ayuso hija de fruta. (evitar insultos que luego strikean)
#8
Lo mismo vale para el resto de capitales europeas, no se indican donde están los árboles si en Picadilly Circus o en Candem.
#13
Veo que ni llamándola CM de Pecas pillas la indirecta de que yo precisamente no… » ver todo el comentario
la superficie es una cosa y la ubicación otra, por otra parte la temperatura media es mucho mayor en Madrid que en otras capitales necesitara bastante más superficie.
Y por ultimo hijo de fruta es Sanchez, hija de puta es la Yuso
Por otra parte, no se puede comparar el calor que hace en Madrid con el de las ciudades del norte de Europa.
Lo de Atenas si que es grave, desde luego.
Madrid es una provincia muy grande, puedes encontrar lo que tú quieras. Ahora, lo que puedes hacer es ver cuantos árboles hay a menos de X metros de cada habitante, y verás que hay muchos donde no hay nadie (precisamente porque no hay nadie, claro, que si se pudiera construir en el Pardo iban a tardar poco en hacerlo).