Uno de los periódicos en inglés más leídos de España habla de esta forma de lo que está pasando en Madrid

El citado medio se ha fijado en que es "el tipo de imagen que se queda grabada en la memoria". "En Puente de Vallecas, los termómetros marcaron 41,4 °C en un tramo despejado y soleado. A unos cientos de metros de distancia, bajo una hilera de moreras, la temperatura bajó a 38,6 °C", ha explicado. Se trata de la "misma ciudad, mismo día, misma ola de calor, solo con árboles y sin ellos". Descubrió que algunas zonas alcanzan temperaturas hasta 8 °C superiores a las de las zonas verdes.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Las moreras no dan mordidas, el hormigón sí.
Solinvictus #2 Solinvictus *
Los árboles son de pogres.
Khadgar #11 Khadgar
#2 Y guoke.
kinnikuman #6 kinnikuman
"Se iban a deshidratar igual..."
alpoza #5 alpoza
pocos grados me parecen...
vicus. #21 vicus.
Raro que no salgan los toldos, y los toldos qué??.
vvjacobo #10 vvjacobo
Coño, a ver si van a tener razón y no son los árboles los malos sino la subnormal de su alcaldesa y todos sus votantes! SORPRESÓN!
joffer #18 joffer
#10 Madrid que yo sepa, no tiene alcaldesa si no alcalde.
mecha #20 mecha *
#14 es que el fallo empieza en la noticia, que habla de la ciudad de Madrid, pero pone una foto para ilustrarlo que no viene al caso.
CC: #16

Edito: Luego vienen despistados como #10 por cosas como esta.
jonolulu #4 jonolulu
Son árboles woke
#9 Suleiman
Pero puede ir a una terraza a tomar una cervecita... Si es que tiene cojones la cosa....
#17 Marisadoro
EuroWeekly News, el periódico gratuito en inglés líder en España, según recoge en su página web.


Y yo sin conocerlo, señor, señor.
joffer #19 joffer
Es que somos idiotas. A los políticos hay que venderle lo siguiente:

Tienes que plantar y poner árboles ya que podrás, sacar pasta de la concesionaria que te los venda por el triple de su valor, de la de los jardineros...
eltxoa #3 eltxoa
En Madrid, el calor como en ningún otro sitio.
allaquevamos #8 allaquevamos
Ayuseame......

Si vas a atacar a Ayuso al menos elige bien el tema Mr. Huffingtonpost.es:

Madrid: unos 39 % de superficie con árboles, bastante por encima de la media europea (~30 %).

Bruselas 37 %
Roma: cerca del 24 % cubierto por árboles.
París: apenas 20 %, por debajo de la media
Londres 19,6 %
Ámsterdam 14 %
Atenas: solo cerca del 10 % con cobertura arbórea.

Y si los hay mayores que Madrid, las nórdicas o Berlín por decir algunas.

Pero vamos claramente es otro Ayuso Hija de Fruta de…   » ver todo el comentario
Khadgar #12 Khadgar
#8 Porque los árboles del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares van a refrescar la Plaza de Santa Ana, claro.
Andreham #13 Andreham
#8 Ayuso te paga pero te roba mucho mucho más de lo que cobras.
allaquevamos #22 allaquevamos
#14 Mejor me lo pones, el responsable es Almedia ....¿a que viene meter a Ayuso por medio y foto en portada del artículo y video a pie de página?
Pues por atacar como he dicho sin sentido, tu tira tira que si cuela cuela. Ayuso hija de fruta. (evitar insultos que luego strikean)

#8
Lo mismo vale para el resto de capitales europeas, no se indican donde están los árboles si en Picadilly Circus o en Candem.

#13
Veo que ni llamándola CM de Pecas pillas la indirecta de que yo precisamente no…   » ver todo el comentario
Kantinero #14 Kantinero
#8 Como dato, el alcalde es Almeida
la superficie es una cosa y la ubicación otra, por otra parte la temperatura media es mucho mayor en Madrid que en otras capitales necesitara bastante más superficie.
Y por ultimo hijo de fruta es Sanchez, hija de puta es la Yuso
#15 Jeu
#8 En Madrid hay muchos árboles de siempre, pero sin conocer los datos, estoy seguro de que hace unos años había más que ahora.
Por otra parte, no se puede comparar el calor que hace en Madrid con el de las ciudades del norte de Europa.

Lo de Atenas si que es grave, desde luego.
ccguy #16 ccguy
#8 Menos mal que no te ha dado por comparar Madrid con Helsinki.

Madrid es una provincia muy grande, puedes encontrar lo que tú quieras. Ahora, lo que puedes hacer es ver cuantos árboles hay a menos de X metros de cada habitante, y verás que hay muchos donde no hay nadie (precisamente porque no hay nadie, claro, que si se pudiera construir en el Pardo iban a tardar poco en hacerlo).
starwars_attacks #23 starwars_attacks
Si no se lo explican a los que mandan en el lenguaje de la tauromaquia, no se enteran. Por ejemplo, les tienes que decir que una plaza de toros con cubierta y sombra vende más entradas, y tal. Y después tienes que echarle imaginación para hacerles entender que los árboles son necesarios para los toros o yo qué sé....
#7 cervezero
Para sorpresa de nadie
