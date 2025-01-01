·
Uno de los linces ibéricos que se soltaron en febrero en la provincia de Cuenca aparece en la de Madrid
El ejemplar, de dos años, llegó procedente de la provincia de Guadalajara y fue localizado en la zona de Villalbilla, Corpa, Santos de la Humosa y Anchuelo.
|
etiquetas
:
lince ibérico
,
cuenca
,
madrid
4
1
0
K
64
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Furiano.46
Lo del turismo se nos va de las manos...
2
K
32
#3
Guanarteme
#1
Lo de la España Vacíada es lo que se nos está yendo de las manos con todo dios ahí apelotonándose en Madrid
2
K
42
#5
Albarkas
Los mejores linces ibéricos en libertad, los de Madrid
1
K
18
#4
reivaj01
¿A quien no le va a gustar una cervecita en una terraza del siglo primero?
0
K
11
#2
alpoza
Se viene en busca de la LibertaZzzz.
0
K
10
#6
Solinvictus
Y nos sorprende que estén casi extinguidos, si son camicaces.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
