Uno de los linces ibéricos que se soltaron en febrero en la provincia de Cuenca aparece en la de Madrid

El ejemplar, de dos años, llegó procedente de la provincia de Guadalajara y fue localizado en la zona de Villalbilla, Corpa, Santos de la Humosa y Anchuelo.

6 comentarios
Furiano.46 #1
Lo del turismo se nos va de las manos...:roll:

Guanarteme #3
#1 Lo de la España Vacíada es lo que se nos está yendo de las manos con todo dios ahí apelotonándose en Madrid :troll:

Albarkas
Los mejores linces ibéricos en libertad, los de Madrid :troll:

reivaj01 #4
¿A quien no le va a gustar una cervecita en una terraza del siglo primero?

alpoza #2
Se viene en busca de la LibertaZzzz.

Solinvictus #6
Y nos sorprende que estén casi extinguidos, si son camicaces.


