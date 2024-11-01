El universo de The Expanse se expande ahora en formato de novela gráfica

Tras más de dos años de silencio tras su último episodio, la icónica saga espacial «The Expanse» encuentra una inesperada vía de regreso. En lugar de apostar nuevamente por la televisión, la franquicia resurge en formato de novela gráfica. El nuevo título, bajo el sello de BOOM! Studios, ha sido bautizado como The Expanse: A Little Death, despertando el interés —y también cierta cautela— entre sus seguidores, quienes todavía guardan recuerdo del abrupto fin televisivo primero en Sy Fy y después en Amazon.