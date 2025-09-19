edición general
¿Y si al universo no le apetece que haya vida en otros planetas? "Cada vez parece más difícil encontrar vida inteligente"

En su novela Contacto, Sagan expone el absurdo de tanto espacio vacío. «Pero, ¿en qué punto damos por hecho que al universo le apetece que haya más vida?», responde Miguel Ángel Sabadell, licenciado en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Física Teórica por la Universidad de Zaragoza. «No tiene por qué ser su destino final. No tiene por qué ser un imperativo cósmico Podemos ser un simple efecto colateral en unas condiciones extraordinarias de organización de la materia”. (Usar modo lectura)

25 comentarios
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Hay una cosa que no se suele comentar y es que no es solo la distancia ... es el tiempo.

Cogamos dos estrellas estilo el Sol ... creemos dos sistemas solares similares, con las mismas condiciones ... pero un sol se crea 1000 millones de años después que el otro (un 20% de la edad del Sol) ... resulta que la vida sobre la tierra (superficie, no planeta) tiene unos 400 millones de años (en el mar mucho más)

En un sistema solar puedes tener una civilización muy avanzada y en el otro, en su planeta Tierra, un yermo vacío con solo vida en el agua. O si aumentas algo más los años, uno tiene vida sobre la Tierra y en el otro no se ha producido aún la Gran Oxidación.
Narmer #22 Narmer
#6 Ese el quid. El tiempo.

El otro día volvía ver Contact (disponible ahora en Netflix) con mi hijo y aún recuerdo cómo se me pusieron los pelos de punta cuando la vi en el cine por primera vez. Hace reflexiones muy interesantes y comparto la visión de Sagan, al igual que Neil deGrasse Tyson y Brian Cox, entre otros. Somos incapaces de comprender la inmensidad del universo visible, la cantidad de galaxias, estrellas y planetas que existen. Estos últimos parecen ser la norma y no la excepción…   » ver todo el comentario
alesay #24 alesay
#6 exacto, encontrarse con otra civilización en el universo sería tan improbable como que una mosca que vive solo un día en España pudiera volar hasta Australia para coincidir con otra mosca antes de morir. Si esa mosca viaja a unos 7 km/h, necesitaría más de 100 días para llegar, mucho más que su vida entera. Llevando esto al cosmos, incluso alcanzando la estrella más cercana a velocidades de sondas espaciales tardaríamos decenas de miles de años, y cruzar la galaxia nos llevaría miles de millones de años. A escala del universo observable, los tiempos serían tan enormes que el encuentro sería prácticamente imposible sin un “atajo” tecnológico.
#1 diablos_maiq *
Cada vez parece más difícil encontrar vida inteligente... entre los creyentes.

adimdrive #9 adimdrive
#1 Si en la tierra cada vez es más complicado encontrar inteligencia, como para buscarla en otros planetas
Antipalancas21 #10 Antipalancas21 *
#1 El inMundo también muro de pago para leer su mier noticias y sus bulos, como no entro nunca no lo sabia, apuntado queda. xD
oghaio #11 oghaio
#1 En modo lector se puede leer.
#13 diablos_maiq *
#11 ¿en modo escritor se puede escribir? o_o
oghaio #17 oghaio
#13 Me refiero al modo del navegador, cámbialo y se puede acceder al artículo entero :-*
Alakrán_ #3 Alakrán_
La inteligencia es una estrategia evolutiva, como nadar, volar o el veneno.
El universo es tan increíblemente inmenso que si algo ha ocurrido una vez, ocurrirá muchas más veces, la pregunta es cuan frecuente es.
johel #15 johel *
#3 Y "cuando de frecuente" es, que siempre nos olvidamos de la dimension temporal.
Los humanos no llevamos varios millones de años disponibles en el universo. De momento somos una coma en la linea temporal, las posibilidades de coincidir con otra forma de vida en la misma franja temporal son tan pequeñas como inmenso es el universo.
Alakrán_ #20 Alakrán_
#15 Pues esa es la pregunta del millón, al igual que cuanto se perpetúan las civilaciones, igual son autodestructivas por puro éxito.
#25 Toponotomalasuerte
#15 pero es que es tan inmenso que siguen siendo grandes las posibilidades de coincidir. No tengo pruebas pero dudas tampoco de que no somos la única vida inteligente en el universo y hasta apostaría que en la galaxia hoy.
#18 Grahml
Afirmar que es difícil encontrar vida inteligente es igual de certero que afirmar lo opuesto.

Directamente somos tan extremadamente insignificantes e irrelevantes en esta cosa que hemos denominado universo, que ni lo uno ni lo otro.

Y ante la duda... que sea precisamente lo que Dios quiera, que para eso nos lo hemos inventado también, para dejar en sus manos todo aquello de lo que no tenemos respuesta, hasta que la tengamos.

PD: ... la más tetuda.
Magog #2 Magog
Si estamos nosotros tiene que haber mas, otra cosa es donde estén
Nosotros somos la mejor prueba de que la viva puede existir
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#2 La vida puede seguramente existir pero la inteligencia ya ni en la tierra casi existe.
Magog #23 Magog
#12 puede que seamos los dodos del universo en muchos sentidos
#5 intotheflow
Bosque oscuro.
Solo eso.
Bosque oscuro.
Me voy a seguir esperando a nuestros nuevos amos para tenerlo todo listo cuando se presenten a devolvernos la Voyager.
johel #8 johel
Un fallo de titular periodistico muy oportuno; "Cada vez parece más difícil encontrar vida inteligente"... en la tierra.
Malinke #21 Malinke
Muy aventurado decirlo para todo el universo si no lo tenemos claro de algún planeta del sistema de Próxima Centauri.
Ortzi_ #19 Ortzi_
Es estadísticamente absurdo pensar hoy en día que no hay más vida inteligente en el Universo. Y es igualmente absurdo pensar que la podemos encontrar.
#4 lameth
Pregunta idiota, respuesta idiota.
¿Y si al universo le apetece crear solo calabazas?
MoussaZy #16 MoussaZy
Esperemos un rato más, estoy seguro que las rocas de marte están a unos años en convertirse en marcianos, solo necesitan un buen rayo y algunas gotas de agua. Y en algunos millones de años esas mismas rocas serán mas inteligentes que el meneante medio.
#7 xavigo
A ver… que también decían que no se podía ir rápido porque no podríamos respirar. Si se encuentra vida en otro planeta, las religiones se quedan, de repente, muy muy obsoletas.
