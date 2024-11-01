edición general
Las universidades públicas irán a la huelga contra Ayuso los días 26 y 27 de noviembre

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas que integran trabajadores y estudiantes de la Comunidad de Madrid ha informado este martes de que irá a la huelga el 26 y 27 de noviembre frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y para exigir una “financiación adecuada” que permita ofrecer un servicio público “de calidad”. “se desresponsabiliza del 30% de la financiación y sólo aportará el 70%”. Consideran que la financiación por objetivos “ataca a la educación e investigación públicas”,

5 comentarios
XtrMnIO
La basura ayusiana dirá que son quejas politizadas el que las universidades públicas protesten por el estrangulamiento que le están haciendo los Pijos Pútridos.
2
mikhailkalinin
Tienen que buscar formas de lucha que no sea suspender las actividades académicas. Los universitarios luchan estudiando más.
1
doppel
no estaban ya en huelga?
0
fareway
Qué otoño le está quedando al PP...
0
rob
#3 ¿A que lo superan antes de terminar el año?
0

