Las universidades públicas irán a la huelga contra Ayuso los días 26 y 27 de noviembre

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas que integran trabajadores y estudiantes de la Comunidad de Madrid ha informado este martes de que irá a la huelga el 26 y 27 de noviembre frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y para exigir una “financiación adecuada” que permita ofrecer un servicio público “de calidad”. “se desresponsabiliza del 30% de la financiación y sólo aportará el 70%”. Consideran que la financiación por objetivos “ataca a la educación e investigación públicas”,