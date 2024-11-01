edición general
4 meneos
4 clics
Una universidad privada ultracatólica cercana a Vox refuerza sus tentáculos en Madrid gracias a Ayuso

Una universidad privada ultracatólica cercana a Vox refuerza sus tentáculos en Madrid gracias a Ayuso

Con un centro de formación eclesiástica en la capital y una sede recién inaugurada en Torrejón, la UCAM participa en una fundación que promueve un “Campus para la Vida” para personas con discapacidad que pidió 19 hectáreas gratis en Boadilla. La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), centro privado y ultrarreligioso cercano a Vox, está reforzando sus tentáculos en la Comunidad de Madrid de la mano del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

| etiquetas: universidad , ultracatólica , cercana vox , en madrid , gracias a ayuso
3 1 0 K 44 politica
3 comentarios
3 1 0 K 44 politica
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
Ayuso esta haciendo todo lo posible para salir en los periódicos gracias a sus desmanes y prebendas a Vox, como no Alcama el ojo del trasero de Ayuso y del PP.
1 K 27
aupaatu #2 aupaatu *
Los chiringuitos sectarios con privilegios divinos de la ultraderecha que necesitan los ciudadanos y que socializa Madrid.
0 K 8
alcama #1 alcama
eldiario.es haciendo virgüerias para meter a Ayuso en sus titulares.
Son ridículos
Luego Ayuso arrasa en las elecciones y se sorprenden
0 K 5

menéame