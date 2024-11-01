Una universidad privada ultracatólica cercana a Vox refuerza sus tentáculos en Madrid gracias a Ayuso

Con un centro de formación eclesiástica en la capital y una sede recién inaugurada en Torrejón, la UCAM participa en una fundación que promueve un “Campus para la Vida” para personas con discapacidad que pidió 19 hectáreas gratis en Boadilla. La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), centro privado y ultrarreligioso cercano a Vox, está reforzando sus tentáculos en la Comunidad de Madrid de la mano del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.