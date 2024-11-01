·
5
meneos
20
clics
UnitedHealth registra la primera caída de ingresos anuales en más de 30 años
Este año, la empresa se enfrenta a la dificultad añadida de la erosión del apoyo gubernamental. Las tasas de pago de Medicare Advantage aumentarán tan solo 0,09 % en 2027
|
etiquetas
:
unitedhealth
,
salud
,
sanidad privada
,
eeuu
4
1
0
K
57
actualidad
1 comentarios
#1
rafeame
"Erosión del apoyo gubernamental".
Vamos, que sin ayuda no son nada.
0
K
7
Vamos, que sin ayuda no son nada.