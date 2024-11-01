edición general
5 meneos
20 clics
UnitedHealth registra la primera caída de ingresos anuales en más de 30 años

UnitedHealth registra la primera caída de ingresos anuales en más de 30 años

Este año, la empresa se enfrenta a la dificultad añadida de la erosión del apoyo gubernamental. Las tasas de pago de Medicare Advantage aumentarán tan solo 0,09 % en 2027

| etiquetas: unitedhealth , salud , sanidad privada , eeuu
4 1 0 K 57 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
#1 rafeame
"Erosión del apoyo gubernamental".

Vamos, que sin ayuda no son nada.
0 K 7

menéame