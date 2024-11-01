La Unión Europea suspende la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en medio de las tensiones con Trump sobre Groenlandia

El Parlamento Europeo ha suspendido la aprobación de un importante acuerdo comercial con Estados Unidos pactado en julio, en protesta por la pretensión del presidente Donald Trump de hacerse del control de Groenlandia. La suspensión se anunció este miércoles en Estrasburgo, Francia, casi al mismo tiempo en que Trump pronunciaba un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. La medida se tomó tras el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, provocadas por la propuesta de Trump de adquirir Groenlandia.