La Unión Europea suspende la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU. en medio de las tensiones con Trump sobre Groenlandia

El Parlamento Europeo ha suspendido la aprobación de un importante acuerdo comercial con Estados Unidos pactado en julio, en protesta por la pretensión del presidente Donald Trump de hacerse del control de Groenlandia. La suspensión se anunció este miércoles en Estrasburgo, Francia, casi al mismo tiempo en que Trump pronunciaba un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. La medida se tomó tras el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, provocadas por la propuesta de Trump de adquirir Groenlandia.

2 comentarios
penanegra #1 penanegra *
Postureo :-P volvera al redil... Son unos lameculos y lo ha dejado claro Trump. Desde que espiaron a 10 millones de Europeos ilegalmente incluido a Merkel y no se tomó medidas.. .ya se sabía.
Pegame en la cara pero maquillaje luego :wall:
#2 Dav3n
Todavía conservan la esperanza de que EEUU se enmiende y vuelva al camino, no tienen remedio :palm:

Por otro lado, sobre los acuerdos energéticos, la pieza clave del control yankee sobre Europa, ya tal...
