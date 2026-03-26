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Unas obras sacan a la luz tres accesos a refugios antiaéreos de la Barcelona que vivió bajo las bombas italianas, alemanas y franquistas durante la Guerra Civil

Unas obras sacan a la luz tres accesos a refugios antiaéreos de la Barcelona que vivió bajo las bombas italianas, alemanas y franquistas durante la Guerra Civil

Durante la Guerra Civil, las calles de Barcelona fueron bombardeadas desde el 13 de febrero de 1937 —ese día el crucero italiano Eugenio di Saboya lanzó sus obuses contra la fábrica Elizalde— hasta el 23 y el 24 de enero de 1939, solo un par de días antes de la toma de la ciudad. El 26 de enero de 1939, el ejército franquista entró en Barcelona y encontró una escombrera sin resistencia, una ciudad exhausta. En tres años, el ejercito alemán y el italiano por aire y mar habían destruido 1.500 inmuebles.

| etiquetas: obras , refugios , barcelona , guerra civil , bombas , franquistas
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