Unas maniobras militares de Rusia y Bielorrusia ponen en alerta al este de Europa

Rusia y Bielorrusia van a desarrollar en suelo de este último país una serie de maniobras militares desde el viernes 12 hasta el día 16. Estos ejercicios, bautizados como "Zapad", son una nueva edición de los que realizaron a finales de 2021, apenas meses antes del inicio de la invasión de Ucrania. Con ese conflicto aún abierto, y en pleno alejamiento de Europa con respecto a Rusia, los países del flanco oriental del continente han comenzado a reforzar sus medidas de seguridad por unas maniobras realizadas al otro lado de sus fronteras.

Pertinax #2 Pertinax
No entiendo la inquietud. Son maniobras dentro de sus fronteras.
frankiegth #5 frankiegth *
#2. Es la "inquietud" que se pretende trasladar a la opinión pública europea.
johel #6 johel *
#5 Despues de mentir durante dias con lo del vuelo de von der pfizier y no dedicar ni un segundo a desmentirlo esto no puntua ni en la competicion de petanca.
Pertinax #4 Pertinax *
#_3 Perdona que te corrija: dos semanas. Llevan dos semanas.
Veelicus #3 Veelicus
Todos tranquilos que el ejercito de rusia es una mierda, llevan 3 años luchando con palas y lavadoras...
