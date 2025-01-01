La UME tiene a "más de 1.100" militares ayudando en las labores de extinción de diez incendios en España

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene a "más de 1.100" militares desplegados ayudando en las labores de extinción en diez incendios que sufre España ahora mismo, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el cabo Antonio Diosdado de la unidad militar. "Hay más de 1.100 militares en zona, es decir, atacando el fuego, en relevos de doce hora (...) El resto de militares de la UME, unos 2.300-2.400 más están esperando para hacer otros relevos o bien en labores de conducción de las emergencias (...) o logística y transportes"