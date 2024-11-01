La ultraderecha “edita” el 73: 115 videos muestran cómo difunde su versión del golpe en TikTok

En TikTok la extrema derecha “edita” el 73 a punta de cortes rápidos, consignas y polémica. Un estudio revisó 115 videos —de cuentas de personajes como Kast, Marinovic y la Fundación Nueva Mente— y un corpus masivo de noticias para explicar cómo se instala un revisionismo del golpe en TikTok. Un corpus de más de 950 mil noticias para describir cómo se empuja un revisionismo del golpe de 1973, mezclando humor, “sentido común” y denuncias de “cultura de cancelación”.