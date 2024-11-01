edición general
La ultraderecha “edita” el 73: 115 videos muestran cómo difunde su versión del golpe en TikTok

En TikTok la extrema derecha “edita” el 73 a punta de cortes rápidos, consignas y polémica. Un estudio revisó 115 videos —de cuentas de personajes como Kast, Marinovic y la Fundación Nueva Mente— y un corpus masivo de noticias para explicar cómo se instala un revisionismo del golpe en TikTok. Un corpus de más de 950 mil noticias para describir cómo se empuja un revisionismo del golpe de 1973, mezclando humor, “sentido común” y denuncias de “cultura de cancelación”.

comentarios
#2 Pero hombre, si hablamos de un colectivo ideológico tendrá que ir vinculado al menos a representantes directos o grupos adscritos públicamente a la ideología. Si no, si uno del PSOE le da una paliza a un niño no diremos que el PSOE nosequé... Sería manipulador y demagogo.
Catapulta
La extrema derecha no creo que sea. Será una gente. Que esto es como cuando alguien grafitea una a anarquista en una fachada y dicen "La extrema izquierda". Pero bueno que nos montamos la película así mejor para vender mejor sesgo de confirmación.
Robe7064
#1 Es lo mismo, "la extrema derecha" o cualquier otra cosa no existen más allá de su expresión en el mundo, en este caso, los actos de gente de extrema derecha. ¿O alguna vez te has encontrado con "la política" o "la ley"?
