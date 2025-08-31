«La ultraderecha aumenta castigos, pero esto no significa menos crimen»

Con carácter general, ¿hay evidencia de que subir los castigos disminuye el crimen? La respuesta rápida, no. El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos: la evolución de las tasas de homicidio doloso está completamente intocada por el giro punitivo. El argumento de que incrementar la punitividad reduce el delito se ve desmantelado por las evidencias.
| etiquetas: criminalidad , castigos , ultraderecha , máximo sozzo
www.meneame.net/m/actualidad/expulsado-ciudadano-gambia-treinta-arrest
Pero si retiras a ciertas personas de la circulación, al menos te aseguras que no causen más daño mientras estén en la cárcel, así que cuanta más pena tengan, mejor. Además, está el factor de humillación a los familiares: ver al asesino de un familiar tuyo hacer vida normal mientras tú no puedes (y menos la persona muerta) puede ser muy doloroso, con unas buenas penas de cárcel y… » ver todo el comentario
Y como funciona ahora?
"así que cuanta más pena tengan, mejor."
Eso depende de cómo salgan de la cárcel, salvo que propongas cadenas perpetuas (que ya existen) generalizadas.
"Además, está el factor de humillación a los familiares"
Creo que es un argumento tan ridículo que no merece la pena comentarlo.
Tenemos… » ver todo el comentario
Así, pero como las penas no son muy altas, en poco tiempo los vuelves a tener en la calle.
Eso depende de cómo salgan de la cárcel, salvo que propongas cadenas perpetuas (que ya existen) generalizadas.
En mi opinión debería haber más cadenas perpetuas, especialmente para asesinos.
Creo que es un argumento tan ridículo que no merece la pena comentarlo.
Para mí no lo es.
Tenemos uno de los países más seguros del mundo
Pero podría serlo más.
Spam, Spam, Spam.
Nadie Le para los pies a este individuo y sus clones.
Comprendo que esto es una web de izquierdas, pero es necesario llenar la portada con noticias de este tío y sus clones? Después meneame hace gilipolleces como abrir votaciones para decisiones a cambio de dinero.
Antes esto era una web de todo, no de 4 usuarios. Aquí había tecnológia, supe de linux gracias a, esta web, de videojuegos, de cultura. Ahora es simpre lo mismo y no se pueden parar por que alguien les paga.