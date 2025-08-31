«La ultraderecha aumenta castigos, pero esto no significa menos crimen»

Con carácter general, ¿hay evidencia de que subir los castigos disminuye el crimen? La respuesta rápida, no. El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos: la evolución de las tasas de homicidio doloso está completamente intocada por el giro punitivo. El argumento de que incrementar la punitividad reduce el delito se ve desmantelado por las evidencias.