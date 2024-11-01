edición general
"En los últimos dos días, hemos derribado 50 rascacielos terroristas" (EN)

Me encuentro aquí, en el centro de mando de la Fuerza Aérea. Hace unos días les prometí que derribaríamos los rascacielos terroristas de Gaza. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. En los últimos dos días, han caído 50 rascacielos de este tipo; la Fuerza Aérea los ha derribado.

Tkachenko #1 Tkachenko
Surrealista es poco :palm: :palm: :palm:
#2 candonga1
#1 Claro, hijodeputismo, también.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Y, aún así, hay mucho malnacido que dice que si no estás con los genocidas, es porque estás con Hamas.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Siguiendo el ejemplo de Ben Laden ... xD
Arzak_ #8 Arzak_
"En los últimos dos días, hemos derribado 50 rascacielos terroristas, par dentro de un año levantar resorts yanki-sionistas" 8-D
Aokromes #9 Aokromes *
yo si pudiese repetiria como se hizo en muchos lugares de africa, a escuadra y cartabon, con jerusalen en el eje, del norte del centro de jerusalen y del oeste del centro de jerusalen israel, el resto palestina.
recordemos que aunque en el mapa aparezca ciscordania "dentro" de lo que pongo que seria israel, en la practica ya esta invadido por terroristas sionistas.  media
#5 Kuruñes3.0
Y así hallaron su fin el Doctor Maligno, Gárgamel, y el inventor del Running.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Ni por un momento lo dudéis: los gazatíes harían lo mismo contra los judíos si tuvieran la oportunidad.
Aquí lo que me parece es que estamos tomando parte por la guerra. Esta no es una izquierda pacifista. Hay que hacer una izquierda pacifista ya
Tkachenko #6 Tkachenko
#4 te has saltado la toma de las 20
makinavaja #7 makinavaja
#4 ¿los gazatíes? Medio mundo haría lo mismo contra los judíos si pudieran... Se lo han ganado a pulso.
