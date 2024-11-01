"En los últimos dos días, hemos derribado 50 rascacielos terroristas" (EN)

Me encuentro aquí, en el centro de mando de la Fuerza Aérea. Hace unos días les prometí que derribaríamos los rascacielos terroristas de Gaza. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. En los últimos dos días, han caído 50 rascacielos de este tipo; la Fuerza Aérea los ha derribado.
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina
recordemos que aunque en el mapa aparezca ciscordania "dentro" de lo que pongo que seria israel, en la practica ya esta invadido por terroristas sionistas.
Aquí lo que me parece es que estamos tomando parte por la guerra. Esta no es una izquierda pacifista. Hay que hacer una izquierda pacifista ya