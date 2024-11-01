Los últimos caballos de Yururi

En Japón hay una pequeña isla cuyos únicos habitantes son caballos. Llamada Yururi, se encuentra muy cerca de la península de Nemuro, que es el punto más oriental de Hokkaidō. Solo tienen acceso a ella los investigadores. Accedemos a este pequeño santuario equino de la mano de Okada Atsushi, que ha dedicado su actividad fotográfica a captar la vida de estos robustos cimarrones que sobreviven en planicies permanentemente barridas por los vientos y a menudo cubiertas de nieve.