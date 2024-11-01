Ultimátum de Eslovaquia a Ucrania: le cortará la electricidad el lunes si antes no recibe petróleo ruso

Si el presidente ucraniano no reanuda el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, ese mismo día pediré a las compañías eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania
| etiquetas: ucrania , rusia , eslovaquia , electricidad
.
Esas empresas se están llevando un buen beneficio ya que Ucrania necesita importar debido a los ataques rusos .
Hungría hace lo mismo.
Fico puede rabiar o llorar lo que quiera, pero no tiene poder alguno.
Pero si es Rusia quien invadió otro país, deberían pedirle a Rusia que salga de Ucrania, esto es surrealismo puro, están culpando a la victima... .