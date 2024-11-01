edición general
9 meneos
29 clics
Ultimátum de Eslovaquia a Ucrania: le cortará la electricidad el lunes si antes no recibe petróleo ruso

Ultimátum de Eslovaquia a Ucrania: le cortará la electricidad el lunes si antes no recibe petróleo ruso

Si el presidente ucraniano no reanuda el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, ese mismo día pediré a las compañías eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania

| etiquetas: ucrania , rusia , eslovaquia , electricidad
7 2 0 K 93 actualidad
9 comentarios
7 2 0 K 93 actualidad
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
La electricidad la exportan empresas privadas en el mercado Europeo y bajo la regulación de ENTSO-e.
.
Esas empresas se están llevando un buen beneficio ya que Ucrania necesita importar debido a los ataques rusos .

Hungría hace lo mismo.

Fico puede rabiar o llorar lo que quiera, pero no tiene poder alguno.
3 K 33
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 el lunes te lo cuento.
3 K 45
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#2 pero de que mes y que año? :troll:
0 K 7
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano
"Fico ha lamentado que "el presidente ucraniano se niega a comprender nuestro enfoque pacifista y, como no apoyamos la guerra, se comporta con malicia hacia Eslovaquia"

Pero si es Rusia quien invadió otro país, deberían pedirle a Rusia que salga de Ucrania, esto es surrealismo puro, están culpando a la victima... .
1 K 30
#5 fremen11 *
#4 Atacar la infraestructura que suministra la energía a un país de la UE es un acto de guerra....por si alguien dice algo
0 K 9
#7 eipoc
#5 jajajajajajaja. Para vosotros todo lo que no sea asesinar niños y participar de un genocidio es un acto de guerra.
0 K 10
#9 fremen11
#7 Claro hombre, mañana que revienten una central eléctrica.....
0 K 9
Sacronte #6 Sacronte
#4 No es Rusia quien le está cortando el suministro a Eslovaquia.
0 K 10
#3 Kuruñes3.0
Esxpulsemos a estas ratas de la UE.
0 K 7

menéame