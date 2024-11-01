edición general
11 meneos
44 clics
Un ultimátum deja “indefensos” a vecinos de un pequeño pueblo que no quieren alquilar terrenos para una fotovoltaica

Un ultimátum deja “indefensos” a vecinos de un pequeño pueblo que no quieren alquilar terrenos para una fotovoltaica

La empresa promotora ha dado un plazo de 15 días a varios propietarios de Fuentelencina, en Guadalajara, para que arrenden sus tierras, paso previo para una posible expropiación.

| etiquetas: fotovoltaica , renovables , cam , colonialismo , rural , extractivismo
9 2 0 K 115 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 115 actualidad
#5 esbrutafio
En la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1957 (de Franco, por cierto) existe la "Expropiación forzosa con beneficiario privado".
"en ocasiones es un sujeto privado el que, como se indicó, al tiempo que pretende satisfacer sus intereses particulares lo hace con el interés general"
Se considera que "crear puestos de trabajo" es de interés general. Así se da vía libre a cualquier interés privado con dinero a expropiar las propiedades privadas de personas…   » ver todo el comentario
2 K 40
JuanCarVen #6 JuanCarVen
Agente promotor, figura creada por el PP en la Comunidad Valenciana y usada en la CAM, con ejemplos como los expuestos por #5. Básicamente pasarse la propiedad privada por el arco del triunfo si alguien con direno quiere especular con tus propiedades, ni los comunistas señores.
3 K 53
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
esas declaraciones de interés general que se utilizan incluso para expropiar terrenos para campos de golf promovidos por grandes cadenas hoteleras privadas... y la gente sigue tragando y votando... tenemos lo que nos merecemos! (la empresa promotora NO es el problema, son las leyes y la partidocracia al servicio del empresariado más corrupto de Europa... el "desarrollismo" franquista sólo cambió de cara gracias a los partidos del régimen del 78 y así nos va!)
2 K 35
#7 mcfgdbbn3
¿Donde están los anti renovables de Vox cuando se les necesitan?

Porque en estos casos es el propietario del terreno el que debería tener la prioridad, y si no quiere placas... pues no hay placas, que el terreno es suyo. ¿Es que no hay otros sitios donde la gente sí esté dispuesta a arrendar, o es que es más fácil quitarles el terreno a poco precio y aprovecharse?
0 K 11
lonnegan #3 lonnegan
Sería el momento de llamar al Equipo A
0 K 11
#4 sisi *
#3 Para tirar unos cuantos postes electricos abajo no hace falta el equipo A.
2 K 43

menéame