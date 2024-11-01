Un ultimátum deja “indefensos” a vecinos de un pequeño pueblo que no quieren alquilar terrenos para una fotovoltaica

La empresa promotora ha dado un plazo de 15 días a varios propietarios de Fuentelencina, en Guadalajara, para que arrenden sus tierras, paso previo para una posible expropiación.
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"en ocasiones es un sujeto privado el que, como se indicó, al tiempo que pretende satisfacer sus intereses particulares lo hace con el interés general"
Se considera que "crear puestos de trabajo" es de interés general. Así se da vía libre a cualquier interés privado con dinero a expropiar las propiedades privadas de personas… » ver todo el comentario
Porque en estos casos es el propietario del terreno el que debería tener la prioridad, y si no quiere placas... pues no hay placas, que el terreno es suyo. ¿Es que no hay otros sitios donde la gente sí esté dispuesta a arrendar, o es que es más fácil quitarles el terreno a poco precio y aprovecharse?