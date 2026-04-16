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La última locura de Trump con el producto que afirma que "mata las células cancerígenas" y que consume a diario

La última locura de Trump con el producto que afirma que "mata las células cancerígenas" y que consume a diario

El presidente estadounidense, Donald Trump, cree que los refrescos bajos en calorías "matan las células cancerígenas". Así lo confirmó el médico Mehmet Oz, que en muchas ocasiones suele acompañar al mandatario y al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en diferentes ruedas de prensa. En concreto, Oz dijo que Trump comentó que “la gaseosa dietética hace bien porque mata el césped -si lo viertes sobre él-, así que, por consiguiente, debe matar las células cancerosas dentro del cuerpo".

| etiquetas: última , locura , trump , refrescos , bajos , calorías
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9 comentarios
8 1 0 K 89 politica
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pssssss...¿Qué se puede comentar ante esto? Un subnormal controla el destino de la humanidad.
5 K 78
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Yo me pregunto cuando vamos a dejar de prestar atencion a las subnormalidades de este payaso.
En serio, tiene una preparada para cada dia, solamente para que la gente le siga haciendo casito, y se siga hablando de el.
0 K 11
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
#4 Tal vez cuando deje de ser presidente de la mayor potencia mundial y deje de tener poder sobre nosotros. Que diga todas las subnormalidades que quiera desde un frenopático, desde la cárcel o desde una residencia para ancianos con demencia.
1 K 24
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#0 duplicada ayer la subí yo
3 K 69
#9 Grahml
Y luego se cree doctor cuando está vestido de Jesucristo.

Normal.
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johel #7 johel
Mata las celulas, a secas.
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#8 Cuchifrito
#3 No lo suficientemente rápido por desgracia
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Y alguna que otra neurona parece ser.
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manzitor #3 manzitor
#2 Disuelve el cerebro, sin duda alguna.
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menéame