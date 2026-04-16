La última locura de Trump con el producto que afirma que "mata las células cancerígenas" y que consume a diario

El presidente estadounidense, Donald Trump, cree que los refrescos bajos en calorías "matan las células cancerígenas". Así lo confirmó el médico Mehmet Oz, que en muchas ocasiones suele acompañar al mandatario y al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en diferentes ruedas de prensa. En concreto, Oz dijo que Trump comentó que “la gaseosa dietética hace bien porque mata el césped -si lo viertes sobre él-, así que, por consiguiente, debe matar las células cancerosas dentro del cuerpo".