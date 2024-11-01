Última hora: Cuatro grandes incendios siguen sin control en Ourense y Lugo [GAL]

Galicia mantiene activos cuatro incendios forestales, dos de ellos en la provincia de Ourense y otros dos en la de Lugo, siendo el de mayor entidad el registrado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio. Así se desprende de la última información facilitada por la Consellería do Medio Rural, que recoge que la superficie quemada en el incendio de Pobra do Brollón, en la parroquia de Abrence, donde se mantiene activa la Situación 2, alcanza ya las 900 hectáreas.